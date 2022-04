Six motards verbalisés dans les forêts de La Coubre et des Combots d’Ansoine en presqu’île d’Arvert. Deux opérations de contrôles coordonnées ont été diligentées par la préfecture les 9 et 10 avril derniers. Une importante opération de police a été menée dans ces deux secteurs, mobilisant une vingtaine d’agents de l’Office national des forêts et de l’Office français de la biodiversité. L’objectif étant de sensibiliser les conducteurs de motos tout-terrain, priorité du préfet pour cette année 2022, mais aussi de sanctionner les comportements qui nuisent à la biodiversité. Les six motards verbalisés circulaient sur des chemins forestiers interdits aux deux roues. D’autres opérations de ce type seront renouvelées dans le courant de l’année.