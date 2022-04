Alors que la guerre contre l’invasion russe se poursuit, la Ville propose de nouveau une collecte de certains produits qui font défaut comme de l’huile, du sucre, du sel, du chocolat, des biscuits, de la farine, des conserves de légumes, du lait, des barres de céréales et de la confiture. Les stocks de produits d’hygiène et de féculents sont au plus haut. Les dons sont à déposer à l’Hôtel de Ville.