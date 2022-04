La réélection hier soir d’Emmanuel Macron. Une victoire historique pour le président sortant qui a été reconduit dans ses fonctions hors cohabitation. Il a obtenu 58,54% des voix au second tour, selon les chiffres définitifs de l’élection présidentielle. Il s’est imposé face à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen qui recueille 41,46% des suffrages et qui améliore de 8 points son score de 2017. A noter le taux d’abstention record de 28%. De jamais vu depuis 1969. En Charente-Maritime, ce taux s’élève à 24%. Dans notre département, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 56,32% des voix devant Marine Le Pen 43,68%.

On écoute la réaction de Christophe Plassard, conseiller municipal à Royan et candidat à l’investiture de la majorité présidentielle sur la 5e circonscription de la Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/plassard.mp3 On écoute à présent la réaction de Séverine Werbrouck, déléguée départementale du Rassemblement national et candidate aux Législatives sur la 5e circonscription de la Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/rn.mp3 La Charente-Maritime, un département divisé qui montre une fracture entre les grandes villes et le littoral d’un côté qui ont voté en faveur du président sortant, et les zones rurales où s’ancre encore davantage le Rassemblement national. A La Rochelle, Emmanuel Macron est arrivé largement en tête avec 72,8% des voix. Il réalise 63,29% à Saintes ; 60,32% à Royan ; 58,95% à Rochefort. Et seulement 55% à Saint-Jean-d’Angély. Pire à Marennes où il passe derrière Marine Le Pen qui vire en tête avec 51,4% des voix.