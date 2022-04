La guerre est déclarée entre les magasins Super U et Intermarché de Marans, au nord de la Charente-Maritime. Le premier refuse le transfert du second à Andilly, commune située à 10km à peine direction La Rochelle. Son responsable vient de déposer un recours qui complique les affaires de l’enseigne des Mousquetaires. Cette dernière qui veut pratiquement doubler sa surface de vente en passant de 1 600 à 2 700m², et son personnel qui passerait de 24 à 50 salariés. Sans quoi son directeur Damien Bizais devra purement et simplement mettre la clé sous la porte. Il nous dit pourquoi :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/intermarche-marans-1.mp3 Le directeur d’Intermarché, qui a reçu l’aval des élus et de la préfecture, ne comprend pas la posture de Super U qui a pourtant tout à y gagner, à moins de vouloir éliminer la concurrence :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/intermarche-marans-2.mp3 Damien Bizais réclame l’annulation de ce recours. A défaut, il ira défendre son projet auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial d’ici cet été. S’il obtient gain de cause, il pourra démarrer les travaux. Sinon, il fermera, entraînant la suppression d’une vingtaine d’emplois. Il appelle à un nouveau rassemblement de soutien le 23 avril à 10h devant le Super U de Marans, comme celui organisé samedi dernier qui a rassemblé 150 personnes, salariés, élus, habitants et commerçants.