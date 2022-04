Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête hier soir. Comme il y a cinq ans en 2017, c’est donc le même duel qui se jouera dans quinze jours, le 24 avril, avec toutefois une plus faible marge de manœuvre au second tour pour Emmanuel Macron qui appelle au rassemblement le plus large possible. Le président sortant est arrivé en tête avec 27,5% des voix. Il améliore son score de 3 points et devance la candidate du Rassemblement national qui fait mieux également avec 23,5%. Jean-Luc Mélenchon termine 3e avec 22%. Puis, loin derrière, Eric Zemmour termine 4e avec seulement 7%. Tous les autres passent sous la barre des 5%. Grosse claque pour la candidate du parti Les Républicains Valérie Pércresse 4,8%. L’écologiste Yannick Jadot fait 4,6%. Et puis c’est un désastre électoral pour le Parti socialiste, puisque Anne Hidalgo termine avec 1,7%. On note également le fort taux d’abstention à 25%.

Emmanuel Macron en tête également au premier tour en Charente-Maritime. Le président cumule 28,8% des voix, devant Marine Le Pen qui fait mieux qu’au niveau national avec 25,3%. Jean-Luc Mélenchon fait moins bien et totalise 18,2% des suffrages exprimés. Tout comme Eric Zemmour qui approche les 6,2%. Puis, même chose qu’au niveau national. Tous les autres candidats passent sous la barre des 5%. 4,9% pour Valérie Pécresse. 4,8% pour Yannick Jadot. 3,6% pour Jean Lassale. 2,5% pour Fabien Roussel. 2,3% pour Nicolas Dupont-Aignan. 1,7% pour Anne Hidalgo. 0,8% pour Philippe Poutou. Et 0,5% pour Nathalie Artaud. En Charente-Maritime, le taux d’abstention s’élève à 22,4%.

Emmanuel Macron s’impose dans les grandes villes et sur le littoral de Charente-Maritime. Marine Le Pen s’ancre encore davantage dans les zones rurales intérieures et dans le sud du département, avec une forte percée dans la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély où la candidate du Rassemblement national arrive en tête avec 27,7% des voix devant le président sortant 26,35%. Dans la 5e circonscription de Royan-Ouest, fief du député sortant LR Didier Quentin et historiquement à droite, Marine Le Pen vire en tête avec 29%, devant Emmanuel Macron 27,4%.

Dominique Bussereau appelle à faire barrage au Rassemblement national. Après le résultat des votes hier soir, l’ancien ministre et ex-président du Département de la Charente-Maritime a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour voter, je cite, « contre l’extrémisme et sa chienlit pour Emmanuel Macron. C’est le sens de l’engagement républicain et humaniste de notre Département de la Charente-Maritime », a-t-il écrit. C’est aussi le sentiment de la nouvelle présidente Sylvie Marcilly qui appelle à voter Macron, après la débâcle de la candidate LR Valérie Pécresse qu’elle avait soutenue.

Alain Rousset appelle également à voter en faveur d’Emmanuel Macron. Le président socialiste de la Région Nouvelle-Aquitaine a réagi hier soir et déclaré, je cite : « le vote de devoir doit se transformer pour la gauche en vote d’espoir. Pour ma part, je voterai sans état d’âme pour Emmanuel Macron et j’espère que sa victoire face à l’extrême droite sera la plus large possible ». Fin de citation.