La gendarmerie de la Charente-Maritime lance un appel à témoins après le feu de forêt qui a détruit 30 hectares de pinède dimanche après-midi à Clérac, dans le sud du département. Cet incendie a nécessité l’engagement d’une centaine de sapeurs-pompiers et de nombreux moyens aériens, et perturbé la circulation des trains entre Paris et Bordeaux. L’objectif est de déterminer l’origine du sinistre survenu le long de la départementale 158, sachant que deux foyers ont été clairement identifiés. Une enquête judiciaire a été ouverte. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Montguyon au 05 46 04 10 13 ou composer le 17.