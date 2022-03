2e jour ce mardi du procès de l’accident de car scolaire au tribunal judiciaire de La Rochelle. Mathieu Saurel, 29 ans, est jugé pour homicide et blessures involontaires. C’est lui qui, le 16 février 2016 à 7h15 à Rochefort, conduisait le camion-benne dont la ridelle ouverte cisaillait le bus de part en part avenue Bachelar, causant la mort de 6 adolescents et faisant deux blessés graves. Au premier jour du procès hier, il a dû pour la première fois affronter le regard des familles des victimes qui se sont succédé à la barre, racontant le jour où leur vie a basculé dans l’horreur. Un premier jour éprouvant au cours duquel l’erreur humaine a été démontrée et enfin envisagée par le prévenu. Ce dernier risque cinq ans de prison. Le verdict est attendu demain.