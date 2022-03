La Capeb de la Charente-Maritime tire la sonnette d’alarme. Face à la hausse des prix du carburant, de l’énergie, mais aussi des matériaux, la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment demande au préfet une rencontre dans les plus brefs délais entre les professionnels du secteur et les industriels, médiateurs et secteurs du négoce. Elle en appelle à la solidarité économique pour limiter la hausse des prix et éliminer les comportements anormaux sur les prix des matériaux qui fluctuent très rapidement. Actuellement, les entreprises sont confrontées à des propositions de prix de matériaux valables pour 12h, notamment pour les aciers. Une situation qui ne peut plus durer pour la Capeb 17.