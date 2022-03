Le réalisateur Olivier Casas recherche des enfants de 5 à 12 ans pour incarner deux frères, Patrice et Michel, qui ont vécu pendant sept ans dans la forêt, dans notre département. Ils ont été abandonnés par leur mère à l’été 1948, alors qu’ils se trouvaient dans un logement de vacances. Ils se sont alors enfuis pour vivre seuls dans la forêt. Le réalisateur recherche des enfants vifs, agiles et débrouillards pour coller au plus près des deux personnages. Les candidatures avec coordonnées et photos sont à envoyer à lesenfantsaquitaine@gmail.com. Le film intitulé « Les enfants de la forêt » sera tourné cet été pour une sortie au cinéma prévue en 2023.