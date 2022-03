L’ouverture ce lundi au tribunal judiciaire de La Rochelle du procès de l’accident de car scolaire qui avait coûté la vie à six adolescents en février 2016 à Rochefort. Un procès hors norme qui va accueillir 13 avocats, 42 parties civiles et autant de journalistes. Mais un seul prévenu à la barre pour répondre d’homicide involontaire, le conducteur du camion-benne qui est à l’origine du drame. Son employeur, la société Eiffage, dont la responsabilité avait été mise en cause, a en effet bénéficié d’un non-lieu. Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/proces-car-scolaire-.mp3 Le procès qui débute lundi va durer trois jours. Une salle d’audience extraordinaire a été aménagée dans la salle des pas perdus de l’Hôtel de la Bourse pour permettre la tenue des débats.