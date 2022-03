Les étoiles du Guide Michelin ont été décernées hier. Et pour la première fois en dehors de Paris, puisque l’annonce du palmarès 2022 a été délocalisée à Cognac, en Charente. 200 chefs restaurateurs étaient présents. Pas de changement en Charente-Maritime. Le chef rochelais Christopher Coutanceau conserve ses trois étoiles. Le seul de la Nouvelle-Aquitaine à détenir la plus haute distinction. L’Hysope à La Jarrie et l’Aquarelle à Breuillet gardent leur étoile. Le Jour du poisson à Saint-Denis-d’Oléron décroche un Bip gourmand.