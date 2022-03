Interdiction de manifester samedi prochain de 8h à 20h dans plusieurs communes de l’Aunis. La mesure, imposée ce matin par le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier, fait suite à l’organisation du 25 au 27 mars du printemps maraîchin. Manifestation d’opposition du collectif Bassines Non Merci contre l’aménagement de réserves d’eau pour l’irrigation agricole. Un arrêté préfectoral a été pris. Il concerne les communes de Saint-Pierre-d’Amilly, Saint-Saturnin-du-Bois, Benon, Cram Chaban, La Laigne, La Grève-sur-Mignon, Ferrières-d’Aunis et Courçon. La préfecture invoque un risque de troubles à l’ordre public. Deux autres arrêtés ont été publiés pour interdire la circulation d’engins agricoles (du 26 au 27 mars de 8h à 20h), sauf ceux du territoire, et interdire l’acquisition et le transport de produits chimiques, inflammables ou explosifs (du 25 à 8h au 27 mars à 20h).