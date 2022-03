L’homme placé en garde à vue à Saint-Pierre-d’Oléron après la mort suspecte d’un jeune marin-pêcheur de 29 ans a été mis en examen hier pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il avait d’abord été suspecté de meurtre après la découverte mardi du cadavre de la victime, qui était en fait un ami et non son colocataire. Ils avaient passé la soirée de lundi ensemble. D’après l’autopsie, le marin-pêcheur est mort des suites d’une prise de produits toxiques. Après avoir bu de l’alcool, il avait fumé du cannabis, avant de consommer du Subutex et du Seresta pour, je cite, « se défoncer » d’après le témoignage du mis en cause. Ce dernier âgé de 30 ans, qui souffre de problèmes d’addiction, a déjà été condamné pour des faits de violence et de conduite sous l’emprise de stupéfiants. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet de La Rochelle avait requis son placement en détention. L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction.