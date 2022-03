Scène ouverte avec la rappeuse Big Tiff d’Angoulême.

D’origine belge et installée près d’Angoulême, en Charente, la rappeuse nous parle de son parcours dans le hip-hop, de sa vision du féminisme et de l’impact de la crise sanitaire sur son activité. Big Tiff est une chanteuse de rap qui a commencé son voyage musical jalonné de découvertes artistiques en 2017. Un voyage qui a commencé un pied dans le punk, un autre dans le reggae pour finalement avancer un pas après l’autre vers le rap français. Ce voyage a commencé le jour où elle a rencontré son beat maker, Simon Dee ; depuis ce jour, ils ont avancé ensemble dans un nouvel univers musical pour créer un style sonore et des paroles inspirées du monde actuel. Elle a sorti son premier EP “Planétarium” en 2020.

Sortie du nouvel album “Echo-Système” prévue dans le courant du mois d’avril 2022 avec les premiers singles (La belle, Frontière).

https://www.bigtiffofficiel.com/

https://www.facebook.com/bigtiff.officiel/