Une photographie du Grand Site Marais de Brouage est exposée sur les grilles du Jardin du Luxembourg jusqu’au 3 juillet. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’exposition de 82 sites français aux caractères exceptionnels. Le parcours de l’exposition est organisé autour d’un parti-pris esthétique et chaque photo est commentée par une voix off accessible grâce à un QR code. L’occasion pour la CARO et la CdC du Bassin de Marennes de faire connaître cette zone humide et de valoriser l’Opération Grand Site lancée en 2021.