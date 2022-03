C’est un casse-tête depuis quelques années en Charente-Maritime. Le secteur du tourisme, première économie du département, qui représente 20 000 emplois saisonniers par an, peine à recruter chaque été. Alors que la nouvelle saison approche à grands pas, certains professionnels s’interrogent encore et se demandent s’ils auront suffisamment de personnels. C’est le cas à La Tremblade/Ronce-les-Bains où les commerçants de la station balnéaire sont actuellement à la recherche de leurs futurs collaborateurs. Mais, comme les années précédentes, ça ne se bouscule pas, selon Julien Varachaud, gérant d’un magasin de location de vélos et d’un bar-restaurant :

Afin de dynamiser les recrutements, un forum des emplois saisonniers, organisé par l’association des commerçants de Ronce-les-Bains et la Ville, aura lieu le 2 avril à La Tremblade. L’occasion pour le président de Fest-Ronce Frédéric Lagoutte, par ailleurs gérant d’un magasin de bijoux, de lancer un appel aux futurs saisonniers :

Des centaines de postes seront à pourvoir. Le rendez-vous est donné samedi 2 avril, de 14h à 18h, au Foyer d’animation culturelle de La Tremblade.