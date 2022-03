Les appels à la solidarité en soutien au peuple ukrainien se poursuivent. En Charente-Maritime, plusieurs collectivités se mobilisent. Hier soir, une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de la maire de Saint-Jean-d’Angély Françoise Mesnard. Il a été décidé de mettre en place une collecte de matériels dont la liste figure sur la page Facebook de l’élue. Les dons sont à déposer à la Maison du vivre ensemble ou à la médiathèque. Un premier chargement partira en Ukraine mercredi prochain. Parallèlement, plusieurs actions de solidarité sont prévues au profit de l’Ukraine : un match de water-polo le 12 mars, une vente aux enchères et un concert à l’Eden le 19 mars.



Surgères se mobilise pour l’Ukraine. La Ville organise une collecte de dons de matériels qui doivent être déposés dans les locaux de la police municipale, près de la mairie, les lundis et vendredis de 8h30 à 10h30, et le mercredi de 14h à 16h. Un dispositif d’acheminement sera mis en place dans les prochains jours. La Ville lance également un appel aux volontaires pour aider au rapatriement des familles ukrainiennes, accueillir des réfugiés et aider au transport des marchandises. Il faut s’adresser à la mairie.



La Rochelle croule sous les demandes des habitants pour venir en aide à la population ukrainienne. Les mairies de la Communauté d’agglomération ont été massivement sollicitées ces derniers jours. Il a donc été décidé d’organiser une grande collecte de matériel ces quatre prochains jours. Celle-ci pourrait être prolongée. Les dons sont à déposer à partir d’aujourd’hui au Parc des expositions de 9h à 20h. Une urne a également été mise en place à l’Hôtel de Ville de La Rochelle pour les dons financiers en espèces ou par chèque qui seront entièrement reversés à Médecins sans frontière, Médecins du monde et au Haut comité aux réfugiés. A noter que la mairie de La Rochelle proposera lundi prochain une motion au conseil municipal prônant l’arrêt immédiat du conflit en Ukraine.