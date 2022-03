La solidarité s’organise pour venir en aide au peuple ukrainien après l’invasion russe. En Charente-Maritime, les initiatives se multiplient pour aider les populations sur place, mais aussi pour accueillir des réfugiés. A Saint-Jean-d’Angély, la maire Françoise Mesnard propose ce soir une réunion d’organisation du soutien aux Ukrainiens pour évoquer les actions à mettre en place. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville à 18h.

Et puis à Saintes, la Ville se mobilise et coordonne l’aide humanitaire, conjointement avec les services de l’Etat et du Département de la Charente-Maritime pour organiser une collecte de nourriture et de produits d’hygiène. Vous pouvez vous adresser à la mairie.