Une douzaine de surveillants de la maison d’arrêt de Rochefort se sont mobilisés hier. Ils protestent contre la surpopulation carcérale, et dénoncent une situation aujourd’hui intenable au sein de la prison rochefortaise. La moitié du personnel a bloqué l’entrée de l’établissement pour dénoncer des conditions de travail et d’hébergement inacceptables, avec des détenus qui dorment sur des matelas à même le sol. Ecoutez Emmanuel Giraud, secrétaire régional du syndicat Force ouvrière justice :

Sans réponse de la part de l'administration pénitentiaire, le mouvement des surveillants de la maison d'arrêt de Rochefort pourra être reconduit dans les jours qui viennent.