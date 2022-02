Un voleur sera prochainement convoqué devant la justice après un vol de sac à main à Tonnay-Charente. Il s’en est emparé samedi soir, alors que sa propriétaire était en train d’attacher ses enfants à l’arrière de sa voiture. Il a pris la fuite à vélo. Alerté par les cris de son épouse, le mari de la victime s’est lancé à sa poursuite. Le malfaiteur a chuté de son vélo, puis a poursuivi sa course à pied. Mais, quelques minutes plus tard, le couple, accompagné d’une patrouille de police, a reconnu l’auteur du vol revenu sur le secteur. Il a été interpellé et sera présenté devant un magistrat. La victime a pu récupérer son sac abandonné tout prêt de l’endroit où avait chuté le fuyard.