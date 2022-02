L’Outil en main de Surgères va prochainement accueillir ses premiers jeunes adhérents. L’association, qui compte 280 structures en France et plus de 5 000 bénévoles, vient de trouver des locaux pour proposer ses activités. Le but étant de mettre en relation des jeunes de 9 à 14 ans avec des artisans professionnels pour leur donner le goût du travail manuel et susciter des vocations. Ouverture prévue le 2 mars à l’Atelier Cyclab qui est situé dans la zone industrielle Ouest. On écoute Michel Communeau, vice-président :

Une journée portes ouvertes est prévue mercredi prochain de 14h à 17h avec des démonstrations par des professionnels.15 métiers seront présentés. A partir du 2 mars, des ateliers seront proposés tous les mercredis de 14h à 17h. Les inscriptions se font au 06 60 94 41 44.