Le corps d’un homme a été découvert dans les décombres d’une maison en feu hier après-midi à Chevanceaux, dans le sud du département. Il s’agit du propriétaire et unique occupant de cette longère de 400m² qui a été partiellement détruite. Plusieurs sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place, ainsi que deux camions de feux de forêt, une grande échelle et trois lances. Le sinistre dont on ignore l’origine a été circonscrit. Une enquête a été ouverte.