Scène ouverte avec le groupe Now de Soubise.

–N-O-W-, ce sont trois frères. Paul, Marius et Louis Rodrigues, compositeurs, auteurs et interprètes nous livrent un rock puissant et contrasté. Leur EP, NOW (Nightmare Of Worlds), sorti en mars 2020, explore un univers où l’efficacité rythmique de Louis à la batterie s’accorde aux lignes de basse sophistiquées de Marius. À cette construction solide vient s’ajouter les riffs de guitare puissants de leur frère Paul. D’une voix à la fois sensible et énergique, -N-O-W- appelle à la relecture de notre monde. L’album à venir tiendra la promesse de cet EP : un Art-Rock à la fois humain et percutant. La sortie d’une compilation regroupant 7 groupes ou artistes soutenus par le service des musiques actuelles de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. Cette compilation, simplement nommée “La Compil”, devait sortir et être présentée lors d’une soirée à Rochefort le 11 décembre mais les consignes sanitaires n’ont pas permis cette soirée de présentation. Lors de cette soirée devait être également présenté un partenariat entre -N-O-W- et la brasserie La Riboterie. Le projet de tournage d’un clip vidéo pour un nouveau single début mai 2022 est sur la bonne voie. Trois dates de concerts prévues fin juin et début juillet mais les organisateurs n’ont pas encore dévoilé leur programmation.

https://www.facebook.com/Nightmare.Of.Worlds