Face au succès de l’opération et à l’ampleur de l’épidémie, les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours vont continuer de sillonner les routes du département pour vacciner les plus de 12 ans, sans rendez-vous. Le calendrier est disponible sur le site sdis17.fr. Depuis début décembre, 38 communes ont été visitées, et plus de 8 500 doses ont été injectées.