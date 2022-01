A Marennes, l’école élémentaire Henri-Aubin va de nouveau fonctionner en mode dégradé cette semaine. Suite à un trop grand nombre d’agents communaux et d’animateurs absents en raison du Covid-19, l’accueil des élèves sur le temps périscolaire ne peut se faire dans de bonnes conditions. Ainsi, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi, le service de restauration scolaire est suspendu. Les parents sont invités à récupérer leurs enfants à 15h55. Seules les garderies du matin et du soir sont maintenues. A noter que l’école maternelle de Marennes et l’école de Brouage fonctionnent normalement.