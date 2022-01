« Objectif emploi », c’est le nom d’un tout nouveau salon de l’emploi 100% local organisé cet après-midi à Andilly par la Communauté d’agglomération de La Rochelle et les Communautés de communes Aunis Sud et Aunis Atlantique. Il s’est donné pour ambition de permettre à chaque visiteur de bâtir concrètement son avenir professionnel en lien avec les besoins du territoire, et d’obtenir les infos utiles pour y parvenir. Plusieurs espaces permettront de repérer des offres, de rencontrer des recruteurs et d’échanger avec des organismes de formation. Le rendez-vous est donné de 13h30 à 17h à la salle La Passerelle à Andilly. L’entrée est libre. Le pass sanitaire est obligatoire.