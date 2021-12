Face à la dégradation de la situation sanitaire, le centre de vaccination mobile augmente sa capacité de vaccination en Charente-Maritime. A compter de ce mardi, les horaires s’allongent avec des permanences assurées par les pompiers de 9h à 20h. Et ce jusqu’à la fin du mois de décembre. Toujours avec le vaccin Moderna et pour les plus de 30 ans. La vaccination se fait sans rendez-vous dans les lieux fréquentés par le centre mobile qui est présent aujourd’hui à Fouras, demain à Surgères et jeudi à Saint-Jean-d’Angély.