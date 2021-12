C’est en ce moment la course aux jouets. A quelques jours de Noël, les ventes s’amplifient et c’est la ruée vers les magasins de jouets pour trouver l’idée cadeau qui fera mouche au pied du sapin. Parmi les standards et les indémodables : les poupées Barbie, les super-héros, les jeux de construction et les célèbres petites figurines de 7,5 cm. Il y a aussi les jeux de société qui caracolent en tête des ventes en ce moment. Le magasin Les Pions dans le sable à Marennes-Hiers-Brouage est spécialisé dans ce domaine. Son gérant Ludovic Fournier nous parle des meilleures ventes dans sa boutique :

Et la boutique Les Pions dans le sable ne chôme pas à l’approche des fêtes. Ouverte il y a seulement deux mois, elle a déjà trouvé sa clientèle. Ludovic Fournier :