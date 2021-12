Le coup d’envoi du 1er Festival du film de société a été donné hier soir à Royan. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée au cinéma Le Lido, en présence de la présidente du jury Juliette Tresanini. La comédienne et youtubeuse qui prend ce rôle très à cœur. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/tresanini.mp3 Juliette Tresanini au micro d’Alain Jeanne. 8 films sont en compétition. Le Festival du film de société de Royan se poursuit jusqu’à dimanche. Trois prix seront décernés lors de la soirée de clôture pour le Meilleur film, la Meilleure mise en scène et la Meilleure interprétation.