Les collégiens de Charente-Maritime sensibilisés au port de la ceinture de sécurité dans les transports scolaires. La Région Nouvelle-Aquitaine, son prestataire Kéolis littoral et la Prévention routière organisent depuis plusieurs années des actions de prévention auprès des élèves de 6e. Lundi et mardi, 230 collégiens de Courçon ont participé à un exercice d’évacuation et sont montés à bord d’un car simulant un accident de la route. Mélodie Meffre est responsable qualité, sécurité et environnement à Kéolis littoral :

Mais le plus impressionnant, c’était bien évidemment l’exercice à bord du car à retournement. Une expérience vécue diversement par les élèves :

Vous venez de l’entendre, l’opération a eu l’effet d’un électrochoc pour certains élèves. Et c’était bien le but recherché par la Région Nouvelle-Aquitaine, comme le souligne Danielle Harjani, chargée de communication à la direction des transports :

Boucler sa ceinture de sécurité dans les cars devient donc de plus en plus un réflexe. Prochaine étape de l’opération demain au collège Hélène de Fonsèque de Surgères, puis lundi pour la dernière de l’année au collège privé Jeanne-d’Arc, toujours à Surgères.