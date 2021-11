Scène ouverte avec le chanteur Franck Lorenzo.

Son prénom Franck (pour la sincérité et la sensibilité), son nom Lorenzo (en hommage à ses origines italiennes et en souvenir de l’homme qui lui a transmis son amour des mots). Son âge ? plus de 55 et moins de 65, à vous de voir… entre les deux… mais nous le fêtons tous les 27 août. Il adore la mer, c’est pour cela qu’il a choisi de vivre près de Royan, ville balnéaire de la Côte Atlantique. Rêver, entre mer et terre, le visage tourné vers le soleil… quoi de plus merveilleux pour l’inspiration. Il en a mis du temps pour laisser libre cours à sa passion pour la chanson, qui est devenue son exutoire ; l’époque n’était pas aux « Stars Académy » ou « The Voice », pourtant c’est en participant à des concours de chants qu’il a fait ses premières scènes. Ses victoires successives l’ont encouragé dans cette voie. Auteur et interprète, vous retrouverez au travers de ses différents répertoires, l’expression de sa vraie personnalité. Celle d’un homme à l’âme de poète offrant à son public, par l’écriture et par le chant, des instants de vie, heureux ou malheureux, voulant faire partager à ceux qui l’écoutent son amour et sa soif de vivre. Cette passion qui l’anime, vous allez la découvrir ou la redécouvrir pour certains.

“Sur les pas de Michel Sardou”, spectacle présenté et chanté par Franck Lorenzo le samedi 20 novembre à 20h30 à la Salle de l’Alliance d’Essouvert. L’association “Double croche” groupe de chanteurs de Saint-Jean-d’Angely se produira en première partie du concert.

