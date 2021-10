Installé au Palais des congrès depuis le 18 janvier, il a cessé toute activité ce mercredi soir. Il aura permis de réaliser plus de 60 000 injections anti-covid en neuf mois, grâce à une équipe composée d’une cinquantaine de médecins, d’une centaine d’infirmiers et de nombreux bénévoles. Mais la vaccination contre le covid-19 continue. Elle est désormais assurée par les professionnels de santé. Et un nouveau centre, plus petit, sera ouvert le 10 novembre dans l’ancienne école de la Galissonnière pour la prise en charge de la 3e injection.