C’est la 8e édition qui va se dérouler jusqu’à dimanche, avec cette année une journée supplémentaire pour profiter pleinement des rencontres d’auteurs, des ateliers d’écriture, des expositions et des spectacles. L’organisatrice de l’évènement Véronique Amans, de l’association En avant première, s’en réjouit d’avance :

Et ça commence ce jeudi avec pour la première fois une soirée inaugurale et la présentation du spectacle « Le moteur à histoires » par la Cie Les Paroles vagabondes, d’après le livre de Véronique Amans « Poyaud, l’aventure humaine », paru aux éditions La Nage de l’ours :

C’est à 19h30 au Café français. Et pour rester dans le thème, la soirée continuera à 21h place de l’Europe avec le spectacle « Le moteur à 4 temps » du comédien Peach. Le programme se poursuivra demain à 20h30 au Café français avec « La chauve sourit » de et avec Caroline Le Flour qui raconte avec humour son combat contre le cancer, en plein mois d’Octobre rose. Et samedi, « Je ne serai plus jamais vieille » de et avec Fabienne Périneau à 20h30. L’entrée est libre. Seuls les ateliers d’écriture sont payants.