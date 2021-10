La fin du port du masque à l’école en Charente-Maritime. C’est officiel depuis hier. Dès lundi, les élèves de primaire et de maternelle ne seront plus obligés de porter de masque à l’intérieur ni à l’extérieur des établissements scolaires. Il restera en revanche obligatoire dans les espaces clos au collège et au lycée. 47 départements sont concernés par la levée de cette mesure, dont la Charente-Maritime où le taux d’incidence est repassé sous le seuil d’alerte qui est de 50 cas pour 100 000 habitants. Pour les personnels du primaire, les autorités sanitaires vont se prononcer prochainement sur la possibilité de lever l’obligation du port du masque en intérieur.