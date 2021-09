La première coopérative laitière de Nouvelle-Aquitaine, basée à Surgères, vient de faire l’acquisition de l’entreprise charentaise installée à Ruffec et qui est spécialisée dans les produits apéritifs laitiers. Une société familiale qui emploie près de 50 salariés et réalise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. Cette opération permet à Terra Lacta de renforcer son ancrage régional et sa position sur le marché des produits laitiers.