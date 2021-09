Outre la mise en place du nouveau protocole sanitaire depuis jeudi, la branche enseignement du syndicat pointe un manque criant de personnels en ce début d’année. Notamment dans les collèges et les lycées. Ce qui risque d’accentuer les difficultés de fonctionnement et d’enseignement, comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire départementale FO éducation :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/fo-rentree-1.mp3 Cécile Baduel qui conteste par ailleurs certaines mesures sanitaires comme l’obligation vaccinale et le maintien des cours à distance :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/fo-rentree-2.mp3