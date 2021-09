Ce soir, l’espace culturel va présenter sa nouvelle saison qui compte seize spectacles au total. Une saison 2021-2022 qui s’annonce riche et intense, et que l’équipe du Palace souhaite voir aller jusqu’au bout, après deux années de déprogrammations pour cause de crise sanitaire, comme le souligne Nadine Maby, chargée de communication, qui tient à rassurer le public :

Le Palace de Surgères, c'est aussi une salle de cinéma, avec une fréquentation qui semble repartir à la hausse, après une période de trouble due à la mise en place cet été du pass sanitaire :

Nadine Maby du Palace de Surgères. Présentation donc de la nouvelle saison culturelle ce soir à partir de 20h30, suivie d'un concert du duo Bonbon Vodou. C'est sans réservation. Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.