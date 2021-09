Les profs font leur prérentrée aujourd’hui. A cette occasion, la rectrice de l’Académie de Poitiers va aller à leur rencontre cet après-midi à La Rochelle. Bénédicte Robert se rendra aux lycées Saint-Exupéry et Jean-Dautet pour échanger avec les équipes enseignantes et éducatives, notamment sur la question du nouveau protocole sanitaire, mais aussi pour évoquer les actions menées afin de préparer les élèves de terminale au Grand oral, nouvelle épreuve du bac lancée en juin dernier. Cette année, ils sont près de 21 600 enseignants dans l’Académie de Poitiers. Des effectifs relativement stables, dans un contexte de baisse démographique continu.

Oui, c’est ce que l’on retient des chiffres de cette rentrée communiqués ce mardi par le Rectorat de Poitiers. Sur un total de 21 595 enseignants, répartis dans les 1 860 écoles, collèges et lycées de l’académie, 9 336 sont affectés dans le premier degré, et 12 259 dans le second. Des emplois qui d’un point de vue général se maintiennent, notamment en primaire et en maternelle, dans un contexte de baisse démographique et malgré une diminution des effectifs qui est de l’ordre de 3 720 jeunes par rapport à la rentrée 2020, soit 1,2% de baisse, sur un total de 300 000 élèves attendus, dont près d’un tiers sont scolarisés en Charente-Maritime. Le 2nd degré enregistre une perte de 70 Equivalents temps plein, qui sont toutefois compensés par l’équivalent de +45 Equivalents temps plein en heures supplémentaires annuelles.

En Charente-Maritime, le nombre de professeurs des écoles progresse en cette rentrée 2021, passant de 2 795,25 postes à 2 808,25 postes, soit 13 postes supplémentaires. Et ce alors que le département connaît une baisse de 1 030 élèves comparé à la rentrée 2020. Au total, 50 800 écoliers sont attendus ce jeudi pour la rentrée scolaire.