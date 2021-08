La première de sa carrière. Pour sa première saison professionnelle à 23 ans, il s’est imposé au sprint final sur la 2e étape entre Parthenay et Ruffec, en devançant le vainqueur de la première Elia Viviani, victime d’une chute. L’Italien conserve toutefois le maillot blanc de leader du classement général. Aujourd’hui, deux étapes attendent les coureurs : la première ce matin de 109km entre Moncontour et Loudun. Et le contre-la-montre cet après-midi entre Monts-sur-Guesnes et Loudun.