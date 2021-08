Le point sur l’épidémie de covid-19 en Charente-Maritime. Désormais, la délégation départementale de l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine communiquera tous les mardis une note hebdomadaire locale concernant la situation épidémiologique dans notre département. Une situation qui s’améliore selon les chiffres publiés hier.

La circulation virale continue de baisser sur le département, passant de 180 à 155 cas pour 100 000 habitants. Les intensités de l’épidémie se distinguent sur l’île d’Oléron avec 268 cas pour 100 000 habitants, dans les territoires côtiers, et plus faiblement dans les terres qui sont moins touristiques. Le nombre d’hospitalisations pour la Covid-19 est en légère hausse. Il s’élève à 85, avec 16 patients en réanimation et 50 en médecine. 7 personnes sont décédées du covid cette semaine. La Charente-Maritime est le 4e département néo-aquitain en termes de circulation virale. 1 018 nouveaux cas ont été détectés. Le taux de positivité est de 2,6 %. Une quinzaine de clusters ont été identifiés et sont actifs sur le département dont 5 en EHPAD. A ce jour, environ 2 300 personnes sont isolées, parce qu’elles ont été contaminées ou sont des cas contact.

En ce qui concerne la vaccination, elle progresse raisonnablement. Plus de 480 000 charentais-maritimes ont reçu au moins une injection, soit 74,8 % de la population départementale, et 62,3 % ont un schéma vaccinal complet.