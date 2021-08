Scène ouverte avec l’auteure Nicole Jeanneton-Marino de La Rochelle.

Nicole Jeanneton-Marino, née le 30 mars 1939 à Paris, propose de nombreux textes, parfois tendres, parfois cruels, mais tous écrits avec sincérité et sensibilité. Sa profession d’enseignante en Lettres, en France et à l’étranger, et sa pratique du journalisme pendant de longues années (magazine culturel, RFA) lui ont donné l’envie de s’exprimer dans une écriture plus ample. Celle-ci a pris la forme de nouvelles, de récits familiaux et historiques, de pamphlets, mais aussi d’un témoignage brûlant sur l’accompagnement de sa mère vieillissante. Elle s’est toujours intéressée à la destinée des femmes et aux nombreuses injustices dont elles sont encore victimes. En 2005, elle réunit autour d’elle des femmes de bonne volonté pour créer l’Association « Femmes Professionnelles Solidaires », dont les activités trouvèrent chaque année, dès 2011, leur apogée dans le Salon du Livre Féminin, aux cinquante autrices et une artiste invitée, soutenu par la Mairie, par les Librairies Calligrammes et Esprit Nomade et par la Société des Auteurs de Poitou-Charentes. Les arts tiennent aussi une place importante depuis l’enfance et l’ont conduite à partager ses goûts avec ses étudiants (théâtre), à organiser des expositions (peinture et lithographie à Giverny) et à reprendre, à la retraite, l’étude du piano.

Sortie de son livre « Idylle à l’ombre des Sassafras » aux édition Maïa depuis mai 2021.

https://www.facebook.com/Nicole-Jeanneton-Marino-Autrice-100733425574271