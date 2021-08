Cela fait un peu plus d’une semaine qu’a eu lieu l’extension pass sanitaire. Hier, il est entré en vigueur dans les grands centres commerciaux comme celui de Beaulieu à Puilboreau, près de La Rochelle. C’est le seul qui est concerné en Charente-Maritime. Ainsi en a décidé le préfet du département Nicolas Basselier vendredi dernier. Huit agents de sécurité ont été recrutés pour contrôler les pass aux quatre entrées de l’établissement. Une contrainte supplémentaire dont Mathias Burès, le directeur de l’Hyper U Beaulieu La Rochelle, tire une force. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/hyper-u.mp3 De leur côté, les commerçants de la galerie marchande se montrent plus inquiets, face au risque d’une possible baisse de leur chiffre d’affaires.