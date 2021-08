Malgré un temps mitigé le mois dernier, le site de visite et de découverte a connu une très bonne fréquentation en juillet. Avec le retour du soleil cette semaine, l’affluence devrait connaître un nouveau rebond. D’autant que des nouveautés ont été mises en place, avec les activités de l’Ecomusée et les visites de l’île Madame et de son fort. On écoute Anne Cigolotti, animatrice du patrimoine à l’Ecomusée de Port-des-Barques :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/ecomusee.mp3 Et le pass sanitaire, qui devait être mis en place dès hier, sera obligatoire dès demain sur les deux sites de visite.