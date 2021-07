Scène ouverte avec Arlette Bessède de Périgny pour son livre « Sur le ventre irisé de nos rivières » au édition Edi’lybris.

Arlette Bessède se veut avant tout témoin de son univers plutôt que d’une ville en particulier. Elle a une plume sensible à fleur de peau et sait, par une épure du texte, aller à l’essentiel. Très impliquée dans la vie associative, elle s’occupe de causes nobles comme la place de la femme dans nos sociétés modernes. Elle est à l’initiative également de salons féminins sur La Rochelle. Personnalité très attachante, Arlette Bessède saura séduire votre âme de poète. Ce troisième recueil d’Arlette Bessède « Sur le ventre irisé de nos rivières » entraîne le lecteur dans un monde introspectif jusqu’à l’exploration de l’intime.

