Royan Atlantique poursuit sa lutte contre l’abandon des mégots de cigarettes sur la voie publique. Depuis sept ans, la Communauté d’agglomération mène différentes actions pour combattre cette pollution terrestre qui devient aussi maritime via l’écoulement des eaux pluviales. Dans le cadre de son plan plage territorial, elle a décidé cette année de distribuer des kits de sensibilisation à onze bases nautiques qui souhaitent se mobiliser pour préserver l’espace littoral, comme le souligne Gaël Perrochon, chargé de mission pour le plan plage :

Outre les bases nautiques, 90 bars et restaurants sont partenaires de l'opération cette année. Et ils sont de plus en plus nombreux. Au total, 6 000 cendriers de poche seront distribués cet été pour tenter de mettre un terme à ce fléau. Il faut savoir qu'un seul mégot pollue 500 litres d'eau, sans compter la faune maritime.