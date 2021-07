Au cœur du bassin de plaisance des Minimes, l’enseigne implante son Tribord sailing lab pour tester et concevoir des produits destinés à la voile et au nautisme. Il est ouvert au public.

Le Tribord Sailing Lab est un centre de co-conception et d’innovation implanté sur près de 3000 mètres carrés, au cœur du port des Minimes à La Rochelle. Ce lieu unique en Europe réunit tous les métiers de la fabrication d’équipements nautiques. Des ingénieurs, des designers, des modélistes, des prototypistes et plein d’autres experts de la voile réfléchissent ensemble pour développer des produits toujours plus sûrs, accessibles en usage et en coût, et agréables à utiliser. C’est ce que promet le laboratoire de la marque Tribord qui appartient à l’enseigne Décathlon. Il constitue également un lieu de rencontre, d’échange, d’inspiration, de partage d’expérience et de co-création, et une opportunité de se rapprocher de l’océan et des pratiquants de tous niveaux. Ce lieu est ouvert depuis vendredi au grand public. Des Sailing Lab Tour sont organisés pour faire découvrir le centre par les équipes d’ingénieurs qui travaillent sur place. Les inscriptions se font en ligne sur le site activites.decathlon.fr

A noter que les locaux du Tribord Sailing Lab seront inaugurés le jeudi 30 septembre à l’occasion du Grand pavois de La Rochelle, le salon nautique international à flots.