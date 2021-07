Sans surprise, la maire de Fouras a été élue hier matin, lors de la première assemblée de cette nouvelle mandature qui s’est tenue au siège du Département à La Rochelle. Elle a recueilli 34 voix sur 54, face à la radicale de gauche Marylise Fleuret-Pagnoux et l’écologiste Marion Pichot. Lors de son installation, Sylvie Marcilly a prononcé un discours au cours duquel elle a présenté ses priorités, après avoir salué le travail accompli par son prédécesseur Dominique Bussereau qui a occupé cette fonction pendant 13 ans, tout en le félicitant pour sa nomination en tant que président du Conseil départemental honoraire. On écoute Sylvie Marcilly :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/sylvie-marcilly.mp3 Sylvie Marcilly qui a également pour priorités le soutien aux plus fragiles. Elle mettra également l’accent sur les solidarités. Sylvie Marcilly quittera prochainement son fauteuil de maire. Et c’est son premier adjoint Daniel Coirier qui devrait lui succéder.