Saujon continue de rendre hommage à Gaston Balande. Depuis quatre ans, la commune commémore son peintre autour d’animations. Et à l’occasion du cinquantenaire de sa mort cette année, les festivités se font plus nombreuses avec des balades et des conférences programmées tout au long de l’été. Car, à ce jour, le peintre, originaire de Saujon, est toujours source de fierté pour la ville, comme l’affirme Nathalie Nicole, conseillère municipale déléguée à la culture et au patrimoine :

Philippe Ravon est le vice-président de l’association Les Amis de Gaston Balande. Il revient pour nous sur l’histoire du peintre qui a débuté à Saujon :