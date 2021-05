Retour au Top 14 pour La Rochelle, une semaine après sa défaite en finale de Coupe d’Europe face à Toulouse. Les Maritimes reçoivent Pau demain, à l’occasion de la 25e et avant-dernière journée de la saison régulière. 2e, les Jaune et noir sont favoris face à l’avant-dernier du classement. Coup d’envoi du match à 17h au stade Marcel-Deflandre qui peut désormais accueillir du public. La jauge est limitée à 1 000 spectateurs. Elle sera composée de 250 abonnés tirés au sort, et de 750 partenaires.