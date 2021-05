Le retour à un semblant de vie normale hier en France. Avec la 2e étape du déconfinement progressif et la réouverture des commerces dits non-essentiels, des musées, des salles de cinéma, des théâtres, mais aussi des terrasses des bars et des restaurants, après plus de six mois de fermeture. Malgré une météo incertaine et des mesures sanitaires encore restrictives, vous étiez nombreux à apprécier un déjeuner en terrasse, comme sur la côte de beauté à La Palmyre où nous avons rencontré Ludovic Picaud. Un restaurateur très heureux de retrouver ses habitués :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/resto-palmyre-1.mp3 Un retour réussi donc. Même constat pour son confrère Franck Jeanmaire qui dresse un bilan positif de son premier service :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/resto-palmyre-2.mp3 Et puis notez que le couvre-feu est désormais reporté à 21h. Prochaine étape du déconfinement le 9 juin. Le couvre-feu sera décalé à 23h.